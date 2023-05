Vinul și acadelele au salvat viața unei femei din Australia, după ce a rămas blocată, timp de 5 zile, cu mașina în noroi O femeie disparuta a supraviețuit 5 zile cu vin și acadele dupa ce a ramas blocata cu mașina in noroi, in timpul unei drumeții de o zi in High Country din Victoria, Australia. Lillian, in varsta de 48 de ani, era "teafara și nevatamata" cand salvatorii au gasit-o, la 5 zile de la dispariția ei, scrie Mediafax. CITESTE SI Statul-cenușareasa al UE negociaza aderarea la euro la 1 ianuarie 2025 02:32 128 Ce este și de unde provine aceasta piatra misterioasa? Oamenii de știința nu au nicio explicație 02:01 260 Ghiozdane transparente: Regula obligatorie introdusa in statul Florida pentru a evita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

