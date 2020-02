Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, recunoscut pentru pedagogia inedita pe care o aplica jucatorilor pe care ii antreneaza, nu ințelege atitudinea fotbaliștilor romani care ajung sa joace la echipe de „afara”. Tehnicianul votat antrenorul anului in Ancheta GSP 2019 a incercat sa gaseasca…

- CFR Cluj ar putea ramane fara antrenor principal in pauza de iarna. Dan Petrescu a recunoscut ca ar putea parasi campioana Romaniei.Tehnicianul de 52 de ani a dezvaluit ca, in acest moment, este in negocieri cu mai multe echipe, dar inca nu a luat o decizie finala. "Sunt niște oferte și cateva discuții…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a recunoscut ca sunt șanse sa plece în aceasta pauza de iarna. Tehnicianul este curtat de mai multe formații, iar cu câteva dintre ele chiar s-ar afla în negocieri, scrie Mediafax.Petrescu a dezvaluit ca în funcție de modul în…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei Romaniei, a tras un semnal de alarma in ceea ce privește regulamentul din țara referitor la naturalizarii jucatorilor. Tehnicianul gruparii CFR Cluj a precizat ca echipa din Gruia are la dispoziție un lot de fotbaliști, care ar putea ajuta prima reprezentativa,…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei Romaniei, a precizat ca nu a fost contactat de Federația Romana de Fotbal pentru preluarea postului de selecționer al echipei naționale. Tehnicianul echipei CFR Cluj a declarat ca ar fi lasat gruparea din Gruia pentru a merge la prima reprezentativa, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, spune ca formația sa trebuie sa joace pentru victorie in meciul cu Celtic, de joi, care ii poate aduce calificarea in șaisprezecimile de finala ale Europa League. Tehnicianul numește aceasta posibila performanța "un mic miracol", anunța MEDIAFAX.Citește…

- CFR Cluj a avut un parcurs excelent în cupele europene în acest sezon, dar cu toate astea Dan Petrescu îsi doreste sa plece de la echipa cât mai repede. Antrenorul campioanei României a primit o oferta concreta de la formatia rusa Soci, ultima clasata în Premier…

- Antrenorul celor de la CFR, Dan Petrescu, a prefațat derby-ul cu Dinamo, meci ce are loc duminica, ora 19:00 in ”Ștefan cel Mare”. Tehnicianul ardelenilor s-a referit și la faptul ca exista restanțe salariale in Liga 1, inclusiv la echipa sa sau a roș-albilor.”Jucatorii mereu zic ca au de…