- Sfarșit de saptamana plin la Iulius Town. Timișorenii de toate varstele sunt așteptați sa participe la diverse targuri de anthicitați cu articole de sezon, un spectacol și un atelier de experimente științifice pentru copii. Pana duminica, 27 octombrie, colecționarii sunt așteptați la Targul de Antichitați…

- Muzeul Naional al ranului Român v ateapt începând de vineri 25 pân duminic 27 octombrie 2019 între orele 10 i 18 la Târgul de Sânmedru &ndash de antichiti rneti la care vor participa aproximativ 40 de colecionari din toat ara cu lucruri vechi de colecie. Puse unele...

- De astazi, 7 octombrie, incep oficial Sarbatorile Iasului. Se vor deschide targul de toamna pe Pietonal si pe strada Lapusneanu, targul de blanuri pe Aleea cu Castani, iar pe esplanada de la Hala va fi organizata sarbatoarea vinului. De asemenea, parcul de distractii se va deschide in zona strandului…

- In ultimul timp a capatat o valoare deosebita activitatea de a participa la concursuri cu porumbei. Pasionații columbofili se intereseaza frecvent de modalitați optime ce ajuta la creșterea și dezvoltarea minunatelor pasari. Pentru incepatorii care se ocupa de creșterea porumbeilor voiajori, fiecare…

- Targul international de mobila, echipamente si accesorii BIFE-SIM 2019 si-a deschis portile joi, la Romexpo Bucuresti, iar peste 230 de companii romanesti si internationale expun diferite stiluri de mobilier, de la cel clasic, la cel modern, de la cel din lemn masiv, pana la cel combinat cu sticla…

- Colecțiile a zeci de persoane pasionate de antichitați vor putea fi admirate, in weekend, la Iulius Town. Targul de Antichitați, Hand-Made și Vintage, ediția 165, va avea loc in perioada 13-15 septembrie, la parterul Iulius Town. Curioșii nu doar ca vor putea admira colecțiile, dar vor și putea achiziționa…

- Prezența inedita la Targul de Antichitați din cadrul Zilelor Cetații Targoviște, 2019. Pentru prima data, expun la Targoviște, specialiștii Muzeului Post-ul Pasionat de istorie? Invața sa comunici in alfabetul morse, in Targul de Antichitați din Scuarul Primariei apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Targoviștenii care viziteaza Targul de Antichitați il pot gasi acolo pe inginerul Dan Dondera. Foarte jovial și hatru, inginerul a Post-ul Poveștile de capa și spada ale colecționarului Dan Dondera apare prima data in Gazeta Dambovitei .