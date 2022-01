Stiri pe aceeasi tema

- ■ de la vremea primavaratica trecem la frig si sint anuntate precipitatii sub forma de zapada ■ la mijlocul saptaminii viitoare vor fi temperaturi diurne negative ■ minima nocturna coboara dpre -7 grade ■ Anul 2022 a debutat cu vreme primavaratica si au fost intervale cind in judet s-au inregistrat…

- ■ ieri dimineata, 22 decembrie, in judet au fost temperaturi cuprinse intre -6 si -18 grade ■ vintul a sporit senzatia de frig si s-au resimtit intre -9 si - 35 de grade ■ doar astazi este mai rece, iar din Ajun de Craciun se incalzeste ■ meteorologii spun ca incheiem anul cu temperaturi pozitive […]…

- ■ ieri dimineata, in judet au fost tempereturi de infarct ■ vintul a sporit senzatia de frig ■ pe munte, indicele de racire a fost de -37 de grade ■ tot acolo este strat de zapada care masoara 47 de centimetri ■ Desi se anunta ca la Craciun va fi vreme primavaratica, pina atunci avem […] Articolul -37…

- ■ dupa citeva zile cu valori termice mai scazute, de Craciun va fi deosebit de cald ■ meteorologii anunta maxime de pina la 13 grade ■ minimele nocturne ating 6 grade ■ In aceasta saptamina vremea va fi capricioasa si vor fi mari variatii de temperatura. In prima parte a intervalului vor fi valori termice…

- ■ la inceperea iernii clendaristice temperaturile scad dramatic ■ ziua nu vor fi mai mult de 5 grade, iar minimele nocturne coboara spre -5 grade ■ se anunta si ceva fugi razleti ■ Iarna calendaristica a debutat cu valori termice peste media perioadei si daca in primele zile ale intervalului au fost…

- ■ in invatamint, din 6.812 persoane s-au vaccinat 3.637 ■ se distribuie in scoli teste rapide pe baza de saliva ■ Gradul de vaccinare al personalului care lucreaza in sistemul public este unul de mare interes. Cum de luni, 8 noiembrie, dupa doua saptamini de vacanta fortata, teoretic elevii ar trebui…

- ■ pentru astfel de transporturi au fost aplicate amenzi ce au depasit 8.000 de lei, iar incarcatura a fost confiscata Doua transporturi de lemn cu probleme au fost depistate de politistii nemteni, fiind aplicate amenzi de au depasit 8.000 de lei, iar incarcaturile au fost confiscate. S-a intimplat pe…

- ■ pina la sfirsitul saptaminii sint asteptate temperaturi de 20 de grade ■ acelasi trend il au si minimele nocturne ■ Brumarel surprinde, la inceputul ultimei decade a lunii in zona noastra fiind anuntate valori termice de 20 de grade. Acelasi trend il au si temperaturile nocturne. Totusi, la inceputul…