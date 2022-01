Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca au pierdut mansa tur, de la Timisoara, baschetbalistii Craiovei nu renunta la calificarea in Final Four-ul Cupei Romaniei! SCMU va disputa miercuri, de la ora 17.00 (Digisport/Look Sport), in Sala Polivalenta, meciul retur contra formatiei din Banat, iar misiunea nu este una deloc usoara.…

- In luna decembrie a acestui an, echipa anonimTM a implinit 23 de ani de existența. Prima petrecere sub eticheta anonimTM a avut loc in data de 18 decembrie 1998, in clubul MV din Timișoara. Alaturi de evenimentele care au adus in orasul nostru o serie de nume binecunoscute, echipa a inițiat o emisiune…

- ADVERTORIAL. Aniversare importanta pentru grupul timișorean Blitz. Una dintre cele mai vechi firme postdecembriste din oraș, Blitz a implinit anul acesta 30 ani. Pentru a marca momentul, reprezentanții societații anunța reduceri de pana la 30%, campanie valabila in luna cadourilor.

- Adrian Constantin este unul dintre cei mai de seama cercetatori ai momentului, castigand in 2020 Premiul Wittgenstein, cel mai valoros premiu pentru promovarea stiintei. Adrian Constantin, originar din Timisoara, si-a spus povestea pentru „Weekend Adevarul”.

- SCM Timisoara se deplaseaza la Cluj-Napoca, pentru confruntarea cu campioana naționala, U-BT. Partida conteaza pentru etapa a VII-a a Ligii Naționale de baschet masculin și va avea loc duminica, 7 noiembrie, de la ora 17.20. Formația banateana are patru victorii și o infrangere, in vreme ce ardelenii…

- Metallica este o formatie de heavy metal thrash metal din Los Angeles, California, SUA.Trupa a fost fondata in anul 1981, reusind sa vanda peste 100 de milioane de discuri in toata lumea. Succesul comercial a facut din Metallica o formatie foarte controversata, scrie Wikipedia.Face parte din "Big Four…

- Trupa timișoreana The Different Class a lansat recent piesa „Lust”, inregistrata in cadrul unui concert „Live in the Eden Garden”, filmat in curtea casei solistului Cris Paul. Formația a luat naștere cu opt ani in urma și experimenteaza cu fuziuni de riff-uri explozive și sonoritați cinematice, avand…

- Premierul demis Florin Cițu a lansat ideea unei amanari la plata facturilor. „Sunt masuri pe care le putem lua in calcul. Anul trecut am facut acest lucru cu taxele. Anul trecut am amanat plata taxelor o perioada pentru companii. Nu aș vedea de ce nu am putea sa facem acest lucru anul acesta…