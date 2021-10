Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a caștigat cel mai așteptat meci din weekendul trecut. "Galacticii" au invins rivala de moarte FC Barcelona in derby-ul etapei a 10-a a campionatului Spaniei. Realul s-a impus cu scorul de 2-1 pe Camp Nou.

- Carlo Ancelotti, 62 de ani, antrenorul lui Real Madrid, a vorbit despre cum pregatește meciul cu Espanyol dupa eșecul istoric din Liga, 1-2 cu Sheriff Tiraspol. „Meciul cu Sheriff ne-a ranit in orgoliu și sunt sigur ca vom reacționa. Evaluarea acelui meci a fost simpla, am facut mici greșeli și nu am…

- In aceasta saptamana, nu doar Campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, a marcat goluri in poarta lui Real Madrid, dar si televiziunile PRIME si Canal 3 au marcat recorduri in poarta audientelor TV.

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat, dupa ce formatia lui a fost invinsa, acasa, cu 2-1, de Seriff Tiraspol, in Liga Campionilor, ca ii este dificil sa explice esecul. "Este dificil de explicat aceasta infrangere, avand in vedere jocul pe care l-am prestat. Seriff s-a…

- Sheriff Tiraspol a marcat in poarta celor de la Real Madrid. Sheriff Tiraspol joaca in aceste clipe cel de-al doilea meci din grupele Ligii Campionilor. Tiraspolenii au intilnit celebrul club Real Madrid, Spania, in cadrul grupei D. Partida are loc la stadionul Santiago Bernabeu din Madrid. Real Madrid:…

- Levante și Real Madrid se infrunta ACUM in runda #2 din La Liga. Meciul a inceput la 23:00, poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport, Telekom Sport 2 și Digi Sport 2. In prima etapa, Real Madrid a trecut de Alaves, 4-1, in vreme ce Levante a remizat la Cadiz, 1-1. Trupa…

- Dinu Todoran, antrenorul lui FCSB, ia toata vina asupra lui pentru înfrângerea (scor 0-1) în fața echipei Rapid București, într-un meci desfașurat duminica în cadrul etapei a cincea a Ligii I."Este o înfrângere dureroasa, pentru ca vine într-un…

- Sahtior Donetk a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), formatia belgiana Genk, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Ucrainenii se califica in play-off, dupa ce s-au impus si in tur, tot cu 2-1. Au marcat: Traore '27, Marcos Antonio '76 /…