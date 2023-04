Stiri pe aceeasi tema

- Doar intocmirea documentației de avizare a lucrarilor a costat peste 1,6 milioane de lei! V. S. Consilierii judeteni prahoveni au aprobat, la finalul saptamanii trecute, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare a Palatului Culturii, cladire…

- Aisha Barakat este absolventa a Scolii Militare de Maiștri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene, Traian Vuia”, arma Aviatie, specialitatea Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare. Acum activeaza pe functia de maistru militar specialist armament de bord si contramasuri Razboi…

- Societatea care va administra complexul balnear de la Ocna Mureș scoate la concurs, intr-o prima etapa 16 posturi. Concursul se organizeaza in data de 23.03.2023 ora 09:00. S.C. Baza de Tratament și Agrement Baile Sarate Ocna Mureș anunța concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi cu norma intreaga…

- Guvernul britanic a luat decizia in contextul in care Ucraina, care ar fi trebuit sa organizeze competiția, nu a mai putut face acest lucru din cauza invaziei rușilor, scrie Reuters . Astfel, 3.000 de bilete vor fi puse la dispoziția refugiaților ucraineni, grautit, pentru concursul care se organizeaza…

- CMCA a facut public pe site-ul oficial calendarul pentru depunerea dosarelor in vederea obținerii de finanțari nerambursabile in prima sesiune de proiecte a anului 2023... The post Finanțari nerambursabile 2023. Cand se pot depune dosarele la concursul CMCA appeared first on Special Arad · ultimele…

- Concursul national de arte vizuale„GHEORGHE NAUM”, ediția a XXVIII-a, care se desfașoara in perioada 04.02. – 19.02.2023, la Braila, a adus in Argeș, locul doi. Acesta a fost acordat, la secțiunea grafica-gravura, unei talentate eleve a Liceului de Dinu Lipatti din Pitești. Citește și https://jurnaluldearges.ro/sase-copii-au-fost-prinsi-in-incendiul-de-la-musatesti-vecinii-le-au-sarit-in-ajutor-239632/…

- In perioada 31 ianuarie pina in 5 februarie, la Sofia, Bulgaria, a avut loc cel de-al 45-lea Concurs Mondial de Frumusețe „Mrs. Universe”. La el au participat peste 130 de țari ale lumii. Republica Moldova nu a participat la concurs. Dar țara noastra nu este uitata datorita compatrioatei noastre – Mrs.…

- European Youth Forum a lansat perioada pentru depunerea dosarelor pentru obținerea titlului de ”Capitala Europeana a Tineretului 2026” Dupa cum a anunțat conducerea Primariei Chișinau, in acest sens, Centrul Municipal de Tineret Chișinau este in cautarea unui/unei coordonator/coordonatoare responsabil(a)…