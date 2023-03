Vine, vine primăvara și cu ea, vin alergiile! Modificarile climatice au determinat creșterea concentrației de polen și a ratelor de sensibilizare, marind incidența bolilor alergice. In curand, vine sezonul polenului de mesteacan și carpen. Polenul produs de mesteacan și carpen este unul dintre cei mai alergenici, prezent inca de la inceputul lunii aprilie, avertizeaza doctorul Bianca Matis, medic primar alergologie și imunologie clinica in cadrul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara. ”Cel mai alergenic polen de pomi este cel produs de mesteacan, facandu-și apariția in țara noastra inca de la inceputul lunii aprilie și este prezent timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

