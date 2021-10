Vine urgia! Se pregătește vaccinarea obligatorie a bugetarilor Proiectul de lege privind utilizarea certificatului verde ar putea fi modificat, astfel incat nu numai cadrele medicale, ci toți angajații din sistemul bugetar vor fi obligați sa se vaccineze. Obligativitatea va fi introdusa și pentru angajații multinaționalelor, care au mai mult de 50 de salariați. Intre timp, cele mai vaccinate state europene vor sa impuna […] The post Vine urgia! Se pregatește vaccinarea obligatorie a bugetarilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori

- Ce risca angajații care refuza vaccinarea! Proiectul de lege privind vaccinarea sau testarea obligatorie a cadrelor medicale a ajuns in Parlament. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Sanatații care prevede vaccinarea sau testarea obligatorie din buzunarul propriu al cadrelor medicale ar urma sa…

- Sunteți de acord cu vaccinarea obligatorie anti-Covid? Proiectul privind vaccinarea obligatorie va merge in Parlament, in procedura de urgența, anunța ministrul Sanatații, Cseke Attila. Proiectul de act normativ privind vaccinarea obligatorie va fi promovat ca inițiativa parlamentara, miercuri, a anunțat …

- Proiectul privind vaccinarea obligatorie va merge in Parlament, in procedura de urgența, anunța ministrul Sanatații, Cseke Attila. Proiectul de act normativ privind vaccinarea obligatorie va fi promovat ca inițiativa parlamentara, miercuri, a anunțat marți dupa-amiaza ministrul interimar al Sanatații,…

- Ministerul Sanatații a pregatit proiectul legislativ prin care se dorește ca vaccinarea sa fie obligatorie pentru anumite categorii profesionale. Este declarația facuta mari dupa-amiaza de ministrul interimar al Sanatații Cseke Attila.

- Proiectul de act normativ privind vaccinarea obligatorie va fi promovat ca inițiativa parlamentara, miercuri, a anunțat marți dupa-amiaza ministrul interimar al Sanatații Cseke Attila. „In Ministerul Sanatații s-a pregatit proiectul legislativ care prevede vaccinarea obligatorie a anumitor…

- Districtul scolar din Los Angeles, al doilea cel mai important din Statele Unite, a decis joi sa impuna tuturor elevilor cu vârsta de 12 ani si peste vaccinarea împotriva COVID-19 daca doresc sa frecventeze o institutie publica, relateaza AFP și Agerpres. Acest vot al responsabililor districtului…

- Prima masura a fost anunțata deja luni, cand zece angajați ai unui azil de batrani din Volos au fost suspendati din funcții pe o perioada nedeterminata. Este vorba despre cinci ingrijitori si cinci angajati din administratie.Autoritațile din Grecia au decis impunerea vaccinarii obligatorii in contextul…