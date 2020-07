Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 1 iul - Sputnik. Diplomatul american Dereck J. Hogan a declarat ca examinarea solicitarii privind extradarea din SUA a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc a inceput deja peste ocean. „Solicitarea se examineaza, de aceea nu pot sa spun nimic despre acest proces, insa intre instituțiile…

- CHIȘINAU, 18 iun – Sputnik. Lipsa unui numar suficient de voturi pentru majoritatea parlamentara actuala nu reprezinta o criza politica și destabilizare. Precizarea a fost facuta de șeful statului Igor Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Actualul Guvern iși va continua activitatea…

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Șase procurori de la Procuratura Anticorupție au fost testați pozitiv la COVID-19, informeaza Procuratura Generala printr-un comunicat de presa. © Sputnik / Miroslav Rotari Inca un deputat a fost diagnosticat cu COVID-19: Despre cine este vorba Astfel, Procurorul…

- CHIȘINAU, 29 mai – Sputnik. Procuratura Generala a inițiat o cauza penala pe faptul ”divulgarii datelor urmaririi penale” și ”amestecului in infaptuirea urmaririi penale”. Asta dupa ce in spațiul public au aparut imagini video cu procurorul general Alexandr Stoianoglo, care da mana cu Veaceslav Platon…

- CHIȘINAU, 7 mai - Sputnik. Deputații Blocului ACUM Sergiu Litvinenco, Vasile Bolea și Alexandru Slusari s-au adresat la Curtea Constituționala și le-au solicitat magistraților sa explice in baza carui sistem electoral s-ar desfasura alegerile parlamentare anticipate. © Sputnik / Miroslav Rotari…

- CHIȘINAU, 1 mai – Sputnik. Alte zeci de mii de euro au fost depistate in autocamionul implicat in cazul de contrabanda cu valuta. © Sputnik / Miroslav Rotari Șoferul tirului care transporta peste un milion și jumatate de euro, in arest preventiv Procuratura Generala informeaza ca banii au…

- CHIȘINAU, 22 apr. – Sputnik. Premierul Ion Chicu a anunțat ieri, dupa ședința Centrului Unic de Comanda privind gestionarea crizei COVID-19, ca de astazi, 22 aprilie, sectorul HoReCa iși reia activitatea, insa nu pe deplin. © Sputnik / Miroslav Rotari Important penru cei care au nevoie de acte: Agenția…