Vine RELAXAREA în București! Dar fără CHEFURI! Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri, dupa ședința Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) in care s-a decis relaxarea unor masuri din București, precum redeschiderea parțiala a restaurantelor, ca populația dar și patronii trebuie sa știe ca in continuare petrecerile nu sunt permise. Se dau MAI MULȚI BANI de la stat. Cine primește 266 lei in PLUS „Nunti, botezuri, interzise. Numai de luat masa se poate. Daca se va observa ca incepe o crestere a numarului de cazuri, asa cum Comitetul azi a relaxat, Comitetul poate sa inchida iar daca vede ca creste din nou”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, dupa ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența in care s-a luat decizia relaxarii masurilor in București ca daca cifrele vor crește in urmatarea perioada „masura va fi inversata”. „Daca se va observa ca va incepe o creștere și…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri, dupa ședința Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) in care s-a decis relaxarea unor masuri din București, precum redeschiderea parțiala a restaurantelor, ca populația dar și patronii trebuie sa știe ca in continuare petrecerile…

- O comuna din județul Ilfov a intrat in carantina pentru doua saptamani astazi la ora 5:30, conform unui comunicat al Prefecturii. Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a vorbit despre reluarea zborurilor din Marea Britanie. Intr-o intervenție la Digi 24, Raed Arafat, șeful DSU, a vorbit despre reluarea zborurilor din Marea Britanie. „Urmeaza, la nivelul discuțiilor de la Comisia Europeana, sa vedem care…

- ”A fost prezentata analiza situației, cu toate aspectele semnalate de INSP. Propunerea e de prelungire a starii de alerta cu inca 30 de zile. Pastram masurile (restricțiile de pana acum - n.red.).Adaugam una singura: operatorii de transport cablu de schi se va desfașura cu o reglementare care va fi…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va avea , miercuri, la Palatul Cotroceni o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea pandemiei de coronavirus. La discuții sunt așteptați Ludovic Orban, ministrul Sanatații și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.Ședința…

- Municipiul Sibiu intra in carantina incepand de luni, declara surse din cadrul CJSU pentru MEDIAFAX. Masura a fost decisa dupa vizita lui Raed Arafat de vineri, la Sibiu, județ care are rata cea mai mare de infectare din Romania, de peste 7 la mia de locuitori. Municipiul Sibiu se apropie de o rata…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat masuri de ultima ora la Sibiu, dupa intrarea localitații in carantina. Masurile impuse sunt similare cu cele din stare de urgența, deși Romania e inca in stare de alerta.Citește și: Date de ULTIMA ORA de la INS: Economia Romaniei, scadere RECORD "Știți…