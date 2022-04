Stiri pe aceeasi tema

- Netflix și Sony au pus pe pauza toate proiectele in care ar fi trebuit sa joace Will Smith, dupa ce acesta l-a palmuit pe Chris Rock la cea de-a 94-a Gala Oscar. Potrivit The Hollywood Reporter, Netflix a oprit filmarile pentru Fast and Loose, cu Smith. De asemenea, Sony a oprit lucrarile la Bad Boys...…

- Cea mai recenta reacție a venit din partea Netflix și Sony care au renunțat la colaborarea cu Smith pentru doua producții. Netflix il voia ca regizor, dar și actor in producția „Fast and Loose” in vreme ce Sony a sistat cel de-al patrulea film din seria „Bad Boys”, pentru care Smith primise deja 40…

- Will Smith a demisionat din Academia de Arte și Științe Cinematografice de la Hollywood dupa ce l-a palmuit pe Chris Rock la ceremonia de duminica trecuta de decernare a premiilor Oscar, afirmand ca va accepta "orice alte consecințe" impuse de organizație.

- Will Smith a anunțat ca demisioneaza din Academia Oscarurilor, dupa aproape cinci zile de la momentul violent de la gala premiilor Oscar, cand actorul l-a lovit pe comediantul Chris Rock. „Actiunile mele la cea de-a 94-a editie a Premiilor Academiei au fost socante, dureroase si de nescuzat”, a anunțat…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice a spus ca lui Will Smith i s-a cerut sa plece de la gala Oscar, care a avut loc duminica seara la Dolby Theater, dupa ce l-a lovit pe Chris Rock, dar a refuzat, scrie The Guardian. Consiliul guvernatorilor Academiei, care s-a reunit miercuri, a declarat ca…

- Jada Pinkett Smith, actrița și om de televiziune, a facut apel la „vindecare”, intr-o postare pe Instagram, primul ei comentariu public de cand soțul ei, Will Smith, l-a palmuit pe comediantul Chris Rock la ceremonia de decernare a Premiilor Academiei de anul acesta, potrivit The Guardian. Ea nu a menționat…

- Audienta Oscarurilor a crescut duminica cu 56%, atunci cand 15,36 milioane de privitori au urmarit cea de-a 94-a editie a galei Premiilor Academiei de la ABC, potrivit Variety. Spectacolul gazduit de Regina Hall, Amy Schumer si Wanda Sykes a crescut cu 56% fata de nivelul scazut istoric de anul trecut…

- Au fost scene șocante, seara trecuta, la premiile Oscar. Spre surprinderea tuturor, Will Smith l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock pentru ca a menționat-o pe soția Jada Pinkett Smith in timpul celei de-a 94-a ediții a Premiilor Academiei. Incidentul pur și simplu a uimit pe toata lumea. Iata cum s-a…