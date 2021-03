Vindecarea paralizatului din Capernaum

Stiri pe aceeasi tema

- „Am invartit roțile speranței și ne-am unit eforturile și puterile pentru insanatoșirea lui Liviu Șoimu! Am ințeles ca un gest cat de mic poate insemna pentru cineva chiar VIAȚA. Suntem alaturi de Liviu și credem ca Dumnezeu, prin oameni, face imposibilul – posibil. Multa sanatate și ganduri bune, Liviu!”…

- Se simte inceputul timpului luptelor celor duhovnicești din Postul Mare. Caci, pericopa evanghelica de astazi devine definitorie pentru felul in care putem incepe a ne judeca eliberarea de sub anestezia modicitații scenariilor apocaliptice din jur. Ca o chemare și o intarire intru implinirea vieților…

- Colegul nostru și prietenul Ion Fercu lanseaza, in aceasta saptamana, o noua carte. Un roman, „Dac-aș fi fost Dumnezeu”, caruia nu vreau eu aici sa-i fac vreo prezentare sau vreo cronica. Despre ea vor vorbi exegeții, maeștrii. Nici vreo observație originala nu vreau sa fac, dar eu personal ma regasesc…

- Este fals mesajul aruncat in sufletele celor care cred cu adevarat in Dumnezeu, mesaj potrivit caruia Nietzsche, cu acel „Dumnezeu a murit!”, ar fi un adevarat demolator al Acestuia. Cred ca Nietzsche vorbește mai ales despre moartea lui Dumnezeu in sufletele multora dintre noi. „Dumnezeu a murit! Dumnezeu…

- Eram prunc. Aveam un caine. Ciulei. Eram atat de prieteni… Intr-o zi, din senin, a murit. S-au prabușit cerurile peste mine. L-am inmormantat. Cruce la capatai, plans indelung… Atunci m-am certat pentru prima oara cu Dumnezeu. In ziua-n care Ciulei a murit, L-am intrebat: „De ce? De ce? De ce, de ce…

- Aleșii județeni s-au reunit vineri, 29 ianuarie, in prima ședința ordinara din acest an, pentru a vota nu mai puțin de 16 proiecte, unele foarte importante pentru comunitatea județeana. „Sa dea Dumnezeu ca, pe parcursul anului 2021, sa aprobam proiecte importante pentru dezvoltarea județului”, a fost…

- Și in aceasta zi suntem impreuna calatori cu Domnul, coborand spre cetatea Ierihonului, intr-un ținut anevoios, prin care ne vom strecura cu grija, spre a fi cu luare aminte la tot ceea ce se va petrece. Ne deplasam catre unul dintre locurile preferate ale Mantuitorului. Multe intamplari, vibrante minuni…

- Ciudata specie mai suntem! Ne bucuram in noaptea fiecarui An Nou, de parca am da timpul inapoi, de parca am intineri! La rascruce de ani, printre cupe și pahare, eu, cel aflat cu marginile Timpului in destramare, am inceput sa cartesc respectuos, aidoma lui Eugene Ionesco: „Inainte, sculandu‑ma in fiecare…