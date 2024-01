Stiri pe aceeasi tema

- Formația feminina de volei CSO Voluntari 2005 s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a surclasat echipa sarba ZOK Ub cu scorul de 3-0 (25-15, 25-22, 25-22), in returul optimilor de finala. Dupa ce in prima mansa caștigase cu scorul de 3-1, gruparea ilfoveana a avut nevoie…

- O noua victorie europeana pentru voleibalistele de la CSM Lugoj. Prim-divizionara din Lugoj a caștigat, miercuri seara, de Moș Nicolae, și partida retur din optimile de finala ale Cupei Challenge, cu formația TENT Obrenovac. Dupa succesul cu 3-0 din Serbia, CSM Lugoj s-a impus și pe…

- Romania va fi reprezentata de doua echipe in sferturile de finala ale Challange Cup, dupa ce CSM Lugoj și CSO Voluntari s-au impus astazi in minimul de seturi. CSM Bucuresti putea fi a treia echipa calificata in sferturile de finala, dar a cedat in „setul de aur” in fața lui Panathinaikos, scor 12-15.…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins joi, in deplasare, formatia sarba Tent Obrenovac, scor 3-0, in mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup. In 2023, CSM Lugoj a jucat finala competitiei.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-13, 25-22, potrivit news.ro. Finalista a competitiei…

- CSM Lugoj a facut un pas important spre calificarea in sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, dupa ce a invins in deplasare echipa sarba Tent Obrenovac, cu scorul de 3-0 (29-27, 25-17, 26-24), in prima mansa a optimilor de finala. Finalista in ediția trecuta a competitiei, CSM Lugoj…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj sunt cu un pas in sferturile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce, joi seara, au caștigat cu 3-0 (29-27, 25-17, 26-24) partida tur cu Tent Obrenovac, disputata in Serbia. A fost un joc echilibrat, in care formația lugojeana s-a impus , in doua din cele trei…

- CSM Lugoj, vicecampioana Cupei Challenge, a obtinut o noua calificare in cadrul competitiei. Voleibalistele de pe Timis au transat rapid calificarea in returul cu Sm’Aesch Pfeffingen. Dupa 3-0 pentru banatence in tur, a fost 2-3 in Elvetia dupa ce oaspetele au condus. 12-25, 18-25, 25-19, 25-14 si 15-5…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au aflat cu cine vor juca in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In aceasta faza a competiției, CSM Lugoj va intalni formația Dinamo București, care a invins in runda inaugurala a Cupei Romaniei pe FC Argeș, cu 3-1 și 3-2. Meciurile pentru calificarea…