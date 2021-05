Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 6 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.062.527 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.005.623 de pacienți au fost declarați vindecați pana in prezent. Este necesar sa respectam, in continuare, masurile de protecție daca ne dorim reintoarcerea la…

- Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.059.331 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.000.451 de pacienți au fost declarați vindecați pana azi.

- Veștile sunt bune pentru județul Maramureș referitoare la cazurile de coronavirus existente la nivel de județ. Maramureșul a ajuns acum la 20069 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei, ultimele 24 de cazuri fiind confirmate in ultimele 24 de ore. In județ avem 3734 pacienți vindecați…

- Putin peste 4.000 de cazuri de coronavirus, din peste 37.000 de teste prelucrate, de ieri pana azi. Sunt in continuare si multe decese, 164, iar la terapie intensiva sunt internati acum 1.521 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 165 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare…

- Pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 993.613 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).890.528 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.989 cazuri noi de persoane…

- Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 936.618 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 837.060 de pacienți au fost declarați vindecați pana acum.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 781.329 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.634 de noi imbolnaviri din doar 6.279 de teste efectuate. In acelasi timp sunt 47 de decese in ultimele 24 de ore. La Terapie intensiva…

- Pana astazi, 18 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 771.843 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 717.179 de pacienți au fost declarați vindecați pana acum.