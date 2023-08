Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in noaptea de sambata spre duminica la un incendiu semnalat pe strada Șoimului, din Baciu. Salvatorii au constatat ca era vorba numai despre fum, la un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de locuințe, de pe strada Șoimului din…

- Un barbat de 32 de ani, inconstient, a fost gasit cazut la pamant pe o strada in localitatea Cerneteaz din judetul Timis. Agresorii au fost imediat gasiti de politisti si au fost retinuti 24 de ore, potrivit news.ro.Un apel la numarul de urgenta 112 a anuntat ca un barbat inconstient a fost gasit…

- Un agent al poliției locale din Milano a fost atacat de un barbat in timp ce incerca sa intrerupa o cearta. Polițistul rutier incerca sa desparta doi barbați care se incaierasera in via Vittor Pisani, in apropierea garii centrale din Milano. Barbatul care l-a lasat lat pe polițist cu un pumn e un roman…

- Un copil de 12 ani din localitatea gorjeana Turburea a fost muscat, duminica dupa- amiaza, de un caine din rasa Amstaff, incadrat in categoria raselor periculoase, informeaza, dupa ce stapanul l-a lasat pe strada fara lesa si fara botnita, informeaza News.ro. Proprietarul animalului s-a ales cu dosar…

- Circulația auto pe strada Dragalina a fost redeschisa cu o luna inainte de data stabilita inițial de autoritați. Grabite sa se laude cu o asemenea performanța, autoritațile clujene nu s-au asigurat și ca lucrarile finale au fost facute cum se cuvine. Așadar, șoferii clujeni au ajuns sa testeze „noul”…

- Palatul Culturii din Iași, unul dintre cele mai importante monumente din capitala Moldovei, continua sa uimeasca prin frumusețea sa. Acesta aduna, anual, turiști din toate colțurile Europei și nu numai

- Proprietarul unui caine lasat nesupravegheat, care a mușcat o femeie, in Ocna Mureș, județul Alba, a fost condamnat la inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei. Barbatul nu a recunoscut fapta.