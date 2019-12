Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata seara, la spectacolul 'Libertate 89',organizat la Timisoara de Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) pentru a marca implinirea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, ca in urma cu trei decenii foarte multi nu credeau ca este posibila rasturnarea comunismului, iar cei 45 de ani de comunism au lasat multe repercursiuni in tarile Europei Centrale. "Acel sistem a fost un bici uns cu miere, bazat pe minciuna si creat in pacat (...) Am batut fiecare (dintre tarile foste socialiste - n.r.) cate un cui in cosciugul…