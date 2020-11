Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a folosit dreptul sau de veto fața de bugetul UE pentru 2021-2027 și contra fondului de revenire post-coronavirus din cauza ca ar fi fost obligata sa accepte imigrația, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Ungaria și Polonia și-au exercitat dreptul de veto luni,…

- Ungaria si Polonia au blocat prin veto, luni, adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 si a finantarilor in curs, in cadrul unei reuniuni la nivel de ambasadori, a anuntat presedintia germana a Consiliului European, provovand o criza in UE in toiul celui de-al doilea…

- Respectarea statului de drept nu este o decizie pe care o doresc toate statele Uniunii Europene. In mod normal, la nivelul UE, statul de drept nici macar nu ar trebui sa fie pus in discuție, Din pacate, Ungaria și Polonia nu vad la fel precum celelalte state membre acest lucru. Mai exact, Ungaria și…

- Ungaria si Polonia, doua tari aflate in conflict cu Comisia Europeana in ultimii ani din cauza unor reforme considerate a incalca standardele democratice, ar urma sa se opuna prin veto viitorului buget al UE din cauza propunerii de a conditiona alocarea de fonduri comunitare de respectarea statului…

- Ungaria intenționeaza sa blocheze adoptarea bugetului Uniunii Europene și planul de relansare economica a blocului comunitar din cauza condiționarii fondurilor de respectarea statului de drept, a confirmat luni purtatorul de cuvânt al guvernului ungar, transmite Reuters.Reprezentanții…

- Guvernul de la Budapesta a cerut expertilor medicali din tara sa analizeze eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19 dezvoltate de Rusia si de China, pentru posibile achizitii viitoare, a anuntat seful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.Ungaria este pregatita…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a hotarat marti ca reforma invatamantului superior adiptata in 2017 de Ungaria - care a obligat universitatea fondata de George Soros sa-si transfere cea mai mare parte a activitatilor in strainatate - este incompatibila cu dreptul european, relateaza Reuters.

- Ungaria si Polonia infiinteaza un institut comun pentru evaluarea respectarii statului de drept in țarile UE, ca raspuns la acuzatiile Uniunii Europene de incalcare a statului de drept in cele doua state, a anuntat luni ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…