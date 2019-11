Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria trebuie sa continue politica antiimigratie deoarece "ungurii pot fi inlocuiti doar de unguri", a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, in cadrul celei de-a 9-a sesiuni plenare a Consiliului diasporei maghiare, relateaza MTI. "O tara afectata de declinul populatiei nu trebuie…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, premierul ungar se remarca printre alți lideri europeni, anunța TASS."Ungaria este o țara foarte neobișnuita și are un lider foarte neobișnuit. Este evident ca președintelui Putin ii place Orban", a spus Peskov."Este…

- Ungaria susține stabilizarea relațiilor intre Rusia și NATO, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa discuții cu președintele rus Vladimir Putin, la Budapesta, informeaza agenția de știri Tass.Citește și: SURSE PSD și PNL au primit telefoane de la Bruxelles: 'Trece sau nu trece Guvernul?'…

- Premierul ungar Viktor Orban a pledat miercuri la Budapesta, in fata presedintelui rus Vladimir Putin, pentru o imbunatatire a relatiilor intre NATO si Rusia, subliniind ca pentru Ungaria apartenenta la UE si NATO nu exclude cooperarea cu Rusia pe anumite teme, consemneaza agentiile EFE si MTI.''Ungaria…

- Premierul ungar Viktor Orban a fost reales duminica presedinte al Fidesz, informeaza MTI. La al 28-lea congres al partidului de guvernamant din Ungaria, au fost reconfirmati in functii vicepresedintii Katalin Novak, Gabor Kubatov si Szilard Nemeth, iar Lajos Kosa a fost ales in conducere in locul lui…

- Premierul ungar Viktor Orban a prezidat joi o reuniune internationala pentru promovarea "modelului familiei traditionale", in fata a numeroase personalitati venite din Brazilia, SUA, Africa si Europa de Est, adunate pentru a incuraja natalitatea in numele "valorilor crestine", relateaza AFP, potrivit…

- Pana la finele lunii septembrie pensionarii din Ungaria vor primi in posta vouchere pentru plata utilitatilor, cu doua saptamani inainte de alegerile locale la care premierul Viktor Orban vrea sa evite un avans al partidelor de opozitie, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro.Guvernul de…