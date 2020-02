Premierul ungar Viktor Orban a raspuns unei scrisori deschise, publicata in cotidianul Nepszava si care i-a fost adresata de Mikulas Dzurinda, fost premier al Slovaciei si presedinte al Centrului Wilfried Martens pentru Studii Europene, grupul de reflectie oficial al Partidului Popular European (PPE), informeaza duminica MTI, potrivit Agerpres. In scrisoarea publicata vineri de Nepszava, Dzurinda a declarat ca Orban subestimeaza dezbaterea care are loc in prezent in PPE. "Viktor, stiu ca esti ingrijorat ca grupul nostru politic - Partidul Popular European - nu imbratiseaza pe deplin valorile…