Stiri pe aceeasi tema

- Steve Bannon, fostul strateg al campaniei electorale a lui Donald Trump, va infi ința in Europa o fundație intitulata The Movement („Mișcarea”), care sa coordoneze și sa fi nanțeze mișcarile de dreapta de pe continent, pentru a caștiga controlul asupra Parlamentului European. Bannon vrea sa devina pentru…

- "Am spus clar ca firmele care colaboreaza la proiectul sectorului de conducte pentru exportul energiei din Rusia se angajeaza intr-o activitate care implica riscul de sanctiuni", a declarat agentiei Reuters un purtator de cuvant al Departamentului de Stat de la Washington. "Credem ca aceasta…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in Europa pentru summit-ul NATO ce are loc zilele acestea la Bruxelles, are programata joi o vizita la Londra unde se va intalni cu regina Elizabeth a II-a si cu primul-ministru britanic Theresa May, informeaza Washington Post.

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei in Ungaria, dupa ce un document confidential, in care acesta lauda politicile premierului Viktor Orban privind imigrantii, a fost publicat presei, relateaza site-ul agentiei Reuters. Eric Fournier a fost inlocuit…

- Premierul ungar Viktor Orban a afirmat vineri la Radio Kossuth ca in Europa are loc un schimb de populatie, in parte pentru a ajuta speculatori precum finantistul american George Soros sa faca bani distrugand continentul, relateaza agentia MTI. Potrivit lui Orban, este necesar de a lupta in mod deschis…

- Departamentul american al Justitiei si politia federala (FBI) ancheteaza Cambridge Analytica, o firma de analiza de date inchisa in urma scandalului privind colectarea datelor a zeci de milioane de utilizatori Facebook, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters. Procurori incearca sa interogheze fosti…

- Pentru prima data de la inființarea Uniunii Europene, o țara fondatoare ar putea fi condusa de partide eurosceptice. În timp ce partidele italiene care au obţinut cele mai bune rezultate la scrutinul legislativ din 4 martie, Mişcarea 5 Stele (M5S - antisistem) şi Liga (extrema-dreaptă)…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a numit vineri pe ministrii Sandor Pinter (afaceri interne) si Mihaly Varga (economie) in functiile de vicepremieri in noul guvern de la Budapesta, transmite Reuters. Orban, al carui partid, Fidesz, a obtinut doua treimi din mandatele parlamentare in alegerile…