Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier slovac Robert Fico le-a spus celorlalti lideri europeni la summitul UE ca ajutorul european suplimentar de 50 de miliarde de euro destinat Ucrainei trebuie sa includa garantii ca fondurile nu vor fi deturnate, relateaza vineri Reuters, citata de Agerpres."Ucraina se numara printre cele…

- Strategia Uniunii Europene referitoare la razboiul din Ucraina ''a esuat'' si blocul ar trebui sa creeze un plan B, in masura in care ucrainenii nu vor castiga pe campul de lupta, a declarat vineri pe postul public de radio premierul ungar Viktor Orban, relateaza Reuters si MTI.

- Viktor Orban, vorbind la Bruxelles, in marja unui summit UE, a declarat ca exista o “mare batalie” in special in ceea ce priveste sprijinul pentru Ucraina. Orban a spus ca nu vede niciun motiv pentru ca Ungaria sa impuna contribuabililor sai sa sprijine Ucraina. UE urmeaza sa decida in decembrie cu…

- Viktor Orban, vorbind la Bruxelles, in marja unui summit UE, a declarat ca exista o "mare batalie" in special in ceea ce priveste sprijinul pentru Ucraina. Orban a spus ca nu vede niciun motiv pentru ca Ungaria sa impuna contribuabililor sai sa sprijine Ucraina.UE urmeaza sa decida in decembrie cu privire…

- Strategia Uniunii Europene in ceea ce priveste razboiul din Ucraina "a esuat", iar blocul comunitar ar trebui sa creeze un plan B, deoarece ucrainenii nu vor castiga pe linia frontului, a declarat vineri premierul Viktor Orban la radioul de stat ungar, informeaza News.ro, care preia Reuters.Viktor Orban…

- Ungaria cultiva legaturi mai stranse cu Rusia decat alte state UE si este vazuta drept principalul potential oponent la o decizie ce urmeaza sa fie luata in decembrie in legatura cu deschiderea negocierilor de aderare cu Kievul, ceea ce ar necesita sprijinul unanim al celor 27 de membri ai Uniunii.…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca va trebui sa se raspunda unor "intrebari foarte dificile" inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe discuțiile de aderare cu Ucraina, scrie Reuters.Țarile UE urmeaza sa decida in decembrie daca vor permite Ucrainei sa inceapa…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca este necesar sa fie clarificate ”probleme foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe negocierile asupra aderarii Ucrainei la blocul comunitar, informeaza Reuters și Agerpres . Statele din UE urmeaza…