Stiri pe aceeasi tema

- Formatiunea politica a premierului ungar Viktor Orban a parasit Partidul Popular European, a anuntat joi un ministru de la Budapesta, la doua saptamani dupa ce Fidesz a iesit si din grupul PPE din Parlamentul European si dupa mai multi ani de dispute, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Formatiunea politica a premierului ungar Viktor Orban a parasit Partidul Popular European, a anuntat joi un ministru de la Budapesta, la doua saptamani dupa ce Fidesz a iesit si din grupul PPE din Parlamentul European si dupa mai multi ani de dispute, relateaza AFP si Reuters. "Este timpul sa ne despartim",…

- Federatia internationala de volei (FIVB) a anuntat ca a incheiat un parteneriat cu fondul de investitii CVC Capital Partners pentru a creste popularitatea acestui sport, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. Acordul a avut ca prim rezultat infiintarea Volleyball World, o noua entitate comerciala…

- Sprijinul pentru partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, vehiculul politic al lui Viktor Orban, a ajuns pentru prima oara pe locul 2 in sondaje in ultimii 10 ani, devansat fiind de o alianța a tuturor partidelor de opoziție parlamentare din aceasta țara. Sondajul a fost realizata de institutul…