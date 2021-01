Prim-ministrul ungar Viktor Orban l-a felicitat miercuri pe Joe Biden, la inaugurarea acestuia ca presedinte al SUA, a declarat seful biroului de presa al guvernului de la Budapesta, Bertalan Havasi, potrivit agentiei MTI.



In scrisoarea sa de felicitare, Viktor Orban a mentionat ca ultimii patru ani au demonstrat potentialul cooperarii prietenesti si reciproc benefice intre Ungaria si SUA, iar aceasta perioada a deschis noi perspective in relatiile bilaterale intre Washington si Budapesta in domeniile securitatii, politicii energetice si economiei, a spus Havasi.



De asemenea,…