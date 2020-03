Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va apara frontierele externe ale Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, cerand oprirea urgenta a 130.000 de imigranti extracomunitari care au patruns deja din Turcia in tari europene, anunța MEDIAFAX."Chiar daca incercarea Greciei de a opri imigrantii va fi incununata…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a calificat marti drept un ''atac impotriva Uniunii Europene si Greciei'' decizia Turciei de a-si deschide frontierele cu Europa pentru refugiatii aflati pe teritoriul turc, anunta France Presse. ''Este un atac al Turciei contra Uniunii Europene si Greciei. Fiinte…

- Polonezii traiesc mai bine ca portughezii. Polonia a devansat Portugalia la PIB per capita și se apropie de Italia Produsul Intern Brut per capita raportat la puterea standard de cumparare in Polonia a crescut in 2019 pana la 33.891 dolari, devansand Portugalia (33.665 dolari), scrie cotidianul Rzeczpospolita,…

- Topul salariilor minime din Europa. Deși a avut cea mai mare rata de creștere in ultimul deceniu, in Romania se caștiga al treilea cel mai mic salariu minim din UE Peste doua treimi din statele UE aveau, la 1 ianuarie 2020, un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600…

- Reunite la Beja, in Portugalia, 15 tari din Europa de Sud, Centrala si de Est au afirmat sambata, la Summitul Grupului ‘Prietenii Coeziunii’, nevoia de a se ajunge rapid la un acord asupra viitorului buget european dupa Brexit, relateaza AFP. Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania,…

- Deși are mai mult de 500,000 de followeri pe Facebook, datorita unei campanii de publicitate de acum șapte ani a unui operator telefonic, Gheorghe Danulețiu, cunoscut și sub numele de ”Ghița Ciobanul”, duce o viața tradiționala și modesta.”Ghița Ciobanul” are grija de 1.500 de oi, iar viața lui se schimba…

- Romanii cheltuiesc pentru alimente si bauturi racoritoare cel mai mult din Uniunea Europeana, 27,8% din totalul cheltuielilor lor de consum, ponderi mari fiind consemnate si in Lituania (20,9%) si Estonia (19,6%), cu mult peste media europeana de 12,1%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate…

- Timpul în care "Europa putea încredința integral altora grija securitații sale" a trecut, a declarat vineri, la Praga, șeful diplomației franceze Jean-Yves Le Drian, care a cerut europenilor sa se arate "mai proactivi" în cadrul unui NATO "reechilibrat",…