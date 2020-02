Premierul ungar Viktor Orban a avertizat joi impotriva cresterii presiunii migratorii la granita de sud a Ungariei si a inmultirii grupurilor organizate de migranti care incearca sa intre in Ungaria, odata cu imbunatatirea vremii, relateaza MTI, potrivit AGERPRES.

In declaratiile facute presei la Roszke (sud), dupa ce a "inspectat" gardul de la granita cu Serbia impreuna cu omologul sau slovac Peter Pellegrini, Viktor Orban a remarcat intre altele ca felul in care este descrisa situatia de la granita ungara in media internationale este lipsit de acuratete, sustinand intre altele ca 95%…