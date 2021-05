Stiri pe aceeasi tema

- Partidul la putere in Ungaria a propus o lege care ar obliga autoritatile locale sa permita chiriasilor sa cumpere, la preturi reduse, zeci de mii de locuinte detinute de municipalitati, insa aceasta intentie este criticata de ONG-uri si primari care sustin ca nu ar face decat sa agraveze o criza…

- Guvernul ungar incepe luni o campanie vizand incurajarea maghiarilor din strainatate, "din Tierra del Fuego sau Patagonia pana la Miercurea Ciuc", sa se inregistreze pentru a se vaccina in Ungaria, daca doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anuntat vineri

- Ungaria va retrage legea ce viza impunerea de restrictii finantarii ONG-urilor, dupa avertismentul UE, introducand in schimb controale considerate "ingrijoratoare" miercuri de catre asociatii, potrivit unui proiect de amendament postat pe site-ul web al parlamentului de la Budapesta, informeaza AFP.…

- Premierii Ungariei si Poloniei se vor intalni joi cu liderul partidului de dreapta italian Liga in perspectiva formarii unei noi aliante politice europene, relateaza MTI si Reuters. Discutiile dintre premierul ungar Viktor Orban, omologul sau polonez Mateusz Morawiecki si liderul Ligii, Matteo Salvini,…

- Ungaria intra in cea mai grea perioada de la inceputul pandemiei. In urmatoarele doua saptamani spitalele vor fi supuse unei presiuni ca niciodata, a avertizat premierul Ungariei, Viktor Orban. „Am doar vești proaste”, a spus Orban intr-un videoclip pe Facebook, conform Reuters. Citește…

- Starea de urgența in Ungaria a fost prelungita luni cu inca 90 de zile da catre parlamentul ungar, din cauza pandemiei COVID-19. In acest sens, guvernul condus de Viktor Orban va putea sa emita in continuare ordonante in situatii exceptionale pana pe 23 mai, potrivit Agerpres și G4media.Propunerea ministrului…

- Comisia Europeana a avertizat formal, Ungaria, cu privire la necesitatea abrogarii unei legi privind institutiile finantate extern, in termen de doua luni, tara riscand, in caz contrar, sa fie amendata. Legislatia obliga organizatiile nonguvernamentale sa dezvaluie entitatile care le finanteaza. Neoficial,…