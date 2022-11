Viktor Orban a purtat un fular cu harta Ungariei Mari, simbolul revizionismului istoric Premierul Ungariei, Viktor Orban, a publicat luni pe contul sau de Facebook imagini video in care apare purtand un fular cu harta stilizata a Ungariei Mari, din care face parte și o bucata din Transilvania. Simbolurile revizionismului sunt tot mai des utilizate de oficialii maghiari, in frunte cu Viktor Orban. In mai 2022, premierul Viktor Orban a spus intr-un interviu la radio ca parți din coasta Marii Adriatice au fost rupte din Ungaria și ca „cei care au o mare și porturi de aceea sunt capabili sa aduca petrol pe petroliere”, afirmații care au fost criticate aspru de oficialii Croației. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

