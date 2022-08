Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene au impus, joi, sanctiuni impotriva fostului presedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici si a fiului sau Oleksandr pentru presupusul lor rol in amenintarea la adresa securitatii Ucrainei, transmite AFP.

- Volodimir Zelenski transmite un nou mesaj catre poporul ucrainean și catre Occident, prin intermediul caruia avertizeaza cu privire la planul pe care Vladimir Putin il are pentru Europa. Potrivit liderului ucrainean, țara sa este doar un teren de testare pentru ceea ce ar putea urma in alte state europene,…

- Charles Michel, președintele Consiliului European, a anunțat, joi, ca s-a ajuns la un consens privind statutul de candidat UE pentru Ucraina și Moldova. ”Un moment istoric”. Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova. A historic moment. Today marks a crucial step on…

- ”Are sens ca africanii sa fie alaturi de Ucraina”, a subliniat DmitroKuleba intr-o conferinta de presa – prin videoconferinta – cu jurnalisti africani. El indeamna tarile africane ”sa nu cumpere cereale ucrainene furate”, acuza el, de catre Rusia. ”Ajutati-ne sa rezolvam problema”, le cere seful diplomatiei…

- Criza alimentara a devenit un laitmotiv al analizelor și dezbaterilor din mass-media. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, in luna aprilie, ca lumea a intrat deja intr-o criza alimentara din cauza sancțiunilor pe care statele occidentale le impun in contextul conflictului militar din Ucraina…

- Ungaria a intarziat miercuri finalizarea pachetului de sanctiuni al Uniunii Europene impotriva Rusiei, insistand asupra eliminarii sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, de pe lista persoanelor sanctionate, au declarat trei diplomati pentru Reuters.

- Tribunalul Districtual Pecersk din Kiev a decis joi arestarea fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, care a fugit in Rusia in 2014 si este suspectat de trafic de migranti, potrivit unui comunicat publicat joi de Procuratura Generala din Ucraina. Pe 23 februarie 2014, Ianukovici impreuna cu…