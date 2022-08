Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata, 20 august, un cod portocaliu și unul galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabile pana luni, la 12:00. COD PORTOCALIU In Banat, Oltenia, sudul Crisanei si sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 20 august, ora 10:00 – 22 august, ora 12:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ. Zone afectate: conform textului și harții. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate…

- Mai multe avertizari de canicula, darși de ploi și vijelii au fost emise de meteorologi pentru acest weekend, in Romania. In sud-estul și local in nord-vestul țarii, Administrația Naționala de Meteorologie anunța canicula, iar ploile și furtunile iși fac apariția in Banat, Oltenia, sudul Crișanei și…

- Coduri galben și portocaliu de ploi, grindina și vijelii in jumatate de țara. In doar cateva ore, va ploua cat pentru intreaga luna Interval de valabilitate: 20 august, ora 10:00 – 22 august, ora 12:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ In intervalul…

- Furtuni puternice si risc de inundatii sunt anunțate de Administrația Naționala de Meteorologie, astfel ca Romania se afla sub avertizare de vreme rea. Care sunt zonele vizate de codul galben de indundații, vedeți in randurile de mai jos. Risc de inundații in Romania. Care sunt zonele aflate in pericol,…

- Mai multe judete din Oltenia si nord-vestul Munteniei, precum si zona Carpatilor Meridionali sunt vizate, miercuri si joi, de o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica accentuata. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in aceste zone vor fi averse torentiale, descarcari electrice,…

- Vestul si sudul tarii, inclusiv Capitala, se vor afla marti sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Marti, 26 iulie, in Banat, Crisana, Oltenia si local in Muntenia si vestul Transilvaniei si al Maramuresului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben vizand val de caldura si disconfort termic ridicat, pentru sambata si duminica. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Meteorologii anunta ca valul de caldura…