Vijelii în aproape toată țara. ANM a emis Cod Portocaliu. Cât va mai dura vremea rea Singurele județe in care vom avea cod galben sunt Mehedinți, Olt, Dolj, Teleorman și Giurgiu. Potrivit ANM, in intervalul 14 iunie, ora 10:00 – 16 iunie, ora 10:00, in șase județe din sudul țarii și in București, dar și in parți din județele Consatnța și Tulcea instabilitate atmosferica va fi temporar accentuata, avetizarea voind de cod galben. Instabilitatea se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torențiale, grindina și vijelii. Cantitațile de apa vor depași 25...30 l/mp și pe arii restranse 40...60 l/mp. In cursul saptamanii viitoare gradul de instabilitate atmosferica se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

