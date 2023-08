Stiri pe aceeasi tema

- In 32 de județe din țara, weekendul viitor, muzeele din mediul rural iși deschid porțile, la prima ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor la Sate”. Bistrița-Nasaud participa cu mai multe obiective: Sambata viitoare, in 2 septembrie, va avea loc „Noaptea Muzeelor la Sate”, eveniment aflat la prima…

- Ploile abundente, insoțite de fulgere și grindina, au creat probleme in localitațile de la poalele Munților Rodnei, din județul Bistrița-Nasaud. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar drumurile au fost blocate de aluviuni. Oamenii au primit și mesaje RO-ALERT de avertizare. Iar in Prahova, copacii…

- Pompierii bistrițeni au fost bombardați cu mai multe solicitari pentru a interveni in acțiuni de indepartare a efectelor furtunii ce s-au abatut joi la amiaza in județul Bistrița-Nasaud. Cele mai multe solicitari au venit din municipiul Bistrița, insa intervenția pompierilor a fost ceruta și in Beclean…

- Din cauza condițiilor meteo, pe șoseaua Transfagarașan au fost caderi masive de pietre și aluviuni și circa 50 de autoturisme au ramas blocate in zona, a transmis Prefectura Argeș.In scurt timp, polițiștii din Argeș și Sibiu au oprit alți șoferi sa mai intre pe șoseaua montana, iar echipele de drumari…

- Este cod roșu de ploi torențiale in județul Covasna. Sunt vizate trei localitati: Bațani, Belin Și Malna. Meteorologii anunța cantitați de apa de peste 50 de litri pe metrul patrat.

- Case inundate, copaci doborati si drumuri blocate, iar acoperisul unui centru comercial a luat foc dupa ce a fost lovit de un fulger. Sunt urmarile ploilor abundente si furtunilor de ieri. Zeci de localitati din 14 judete au fost afectate, potrivit celui mai nou bilant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, duminica, mai multe avertizari Cod portocaliu de inundatii, pentru rauri din 17 judete, si atentionari Cod galben pentru rauri din 29 de judete, valabile pe parcursul urmatoarelor zile.Astfel, in intervalul 18 iunie, ora 12:00 - 19…

- Doua femei și un tanar au ajuns joi la spital, dupa ce au fost raniți in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Stramba, la intersecția DC 6A cu DJ 172D. Doua echipaje SMURD, inclusiv echipajul de terapie intensiva mobila, un echipaj de descarcerare, un echipaj de la Serviciul de Ambulanța…