Stiri pe aceeasi tema

- Patru drumuri nationale din judetele Neamt, Covasna, Harghita si Valcea raman inchise, duminica dimineata, in urma ploilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, scrie News.ro. Conform Centrului Infotrafic al Politiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, situatia traficului rutier se prezinta astfel:Tronsoane de drum national cu circulatia intrerupta:…

- Comitetul județean pentru Situații de Urgența a decis inchiderea circulației pe drumul european E 85, intre Tișița și Adjud. Se are in vedere și inchiderea circulației feroviare. Raed Arafat a fost la Focșani pentru a vedea care este situația in Vrancea. Drumul județean DJ 204 E, intre Ciușlea…

- Inundații in Slanic Moldova, județul Bacau, dupa ploile torențiale. Sute de gospodarii din județul Bacau au fost afectate de viituri in cursul serii și a nopții de miercuri in urma ploilor torențiale, iar drumul național care asigura una dintre principalele legaturi dintre Moldova și Ardeal a fost…

- Oamenii din Bucereda Vinoasa și Cricau trec printr-un adevarat coșmar. Viitura le-a distrus gospodariile, le-a luat pe sus mașinile și le-a „inghițit” pamanturile. Imaginile suprinse dupa furtuna...

- Un accident rutier a avut loc vineri seara in localitatea Bizighești, comuna Garoafa. Din informațiile de la fața locului, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Intr-o mașina se aflau 4-5 persoane de origine straina. De asemenea, in mașina cu numar de Romania se…