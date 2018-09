Viitorul Under 15 a luat trofeul Cupei Aradului Ultimii care au luptat pentru trofeu au fost juniorii C – Under 15, castig de cauza avand Viitorul Arad. Rezultate: CSS Gloria Arad – CS Atletico Arad 0-1 si Viitorul 2004-Viitorul 2005 5-0, in semifinale; Viitorul 2005 – CSS Gloria 3-0, in finala mica; Viitorul 2004 – Atletico 3-1. „Dupa un cantonament de vara facut la munte, la Rașinari, a fost benefic acest turneu la inceput de sezon. Ma bucur ca am caștigat, felicitari copiilor, parinților și clubului, care ne ofera condiții bune de pregatire. Aceasta victorie ne da un imbold pentru sezonul care a inceput deja, speram la rezultate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

