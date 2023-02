In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Aliații au inceput sa planifice pentru perioada postbelica inainte ca victoria sa se intrevada. Dupa un an de lupta a Ucrainei impotriva Rusiei, este timpul ca Occidentul și Kievul sa faca același lucru. Cu siguranța, Ucraina nu a caștigat razboiul și, avand in vedere ofensiva in desfașurare a […] The post Viitorul Ucrainei nu este in NATO! first appeared on Ziarul National .