Regatul Unit, Statele Unite si Australia au anuntat ca vor dezvolta in comun arme hipersonice in cadrul pactului lor de securitate AUKUS pentru zona indo-pacifica menit sa contracareze influenta tot mai mare a Chinei in regiunea Pacific, relateaza AFP. Rachetele hipersonice, care pot atinge de cinci ori viteza sunetului sau mai mult, sunt mai rapide si mai manevrabile decat rachetele standard, ceea ce le face mai dificil de interceptat. Statele Unite au testat cu succes, in octombrie 2021, aceasta tehnologie folosita deja de Rusia sau China. ”Ne angajam (…) astazi sa incepem o noua cooperare…