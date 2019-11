Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a cerut vineri guvernului spaniol sa examineze cazul ministrului sau de externe, Josep Borrell, care este si viitorul sef al diplomatiei europene, dupa ce acesta a publicat pe contul sau de Twitter un document confidential despre o procedura judiciara impotriva unei separatiste…

- Comisia Europeana a cerut vineri guvernului spaniol sa examineze cazul ministrului sau de externe, Josep Borrell, care este si viitorul sef al diplomatiei europene, dupa ce acesta a publicat pe contul sau de Twitter un document confidential despre o procedura judiciara impotriva unei separatiste…

- Respingerea candidatei franceze Sylvie Goulard pentru un post in Comisia Europeana, la care se adauga respingerea anterioara a propunerilor Romaniei si Ungariei, Rovana Plumb si Laszlo Trocsanyi, pune sub semnul intrebarii posibilitatea ca noua Comisie Europeana condusa de Ursula von der Leyen sa-si…

- Respingerea candidatei franceze Sylvie Goulard pentru un post in Comisia Europeana, la care se adauga respingerea anterioara a propunerilor Romaniei si Ungariei, Rovana Plumb si Laszlo Trocsanyi, pune sub semnul intrebarii posibilitatea ca noua Comisie Europeana condusa de Ursula von der Leyen sa-si…

- Sylvie Goulard, candidata din partea Frantei pentru un post de comisar european, a fost respinsa joi de europarlamentari, cu 29 de voturi pentru si 82 de voturi impotriva.Goulard, nominalizata de presedintele francez Emmanuel Macron, urma sa primeasca in viitoarea Comisie Europeana condusa…

- Von der Leyen a fost criticata dur dupa ce, la 10 septembrie, a anuntat portofoliul 'protejarea modului nostru de viata european', care va fi asigurat de comisarul european din partea Greciei, Margaritis Schinas, unul dintre cei opt vicepresedinti ai noului executiv comunitar. In sfera responsabilitatii…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan precizeaza ca doar Romania si Italia nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european si ca, din aceasta cauza, Romania a pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important in executivul european.…

- „Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis…