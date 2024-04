Stiri pe aceeasi tema

- Play-off, etapa 2: Joi, 4 aprilie: CS Mioveni – Gloria Buzau 1-1.Sambata, 6 aprilie – ora 11.30: CSC Selimbar – Corvinul Hunedoara.Duminica, 7 aprilie – ora 12.00: Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc. Clasament: 1. Slobozia 43 puncte (golaveraj 1-0), 2. Selimbar 42 (0-2), 3. Hunedoara 38 (1-1),…

- Play-off, etapa 1: Joi, 28 martie: Corvinul Hunedoara – Gloria Buzau 1-1.Sambata, 30 martie – ora 11.00: Unirea Slobozia – CS Mioveni.Luni, 1 aprilie – ora 17.30: Csikszereda Miercurea Ciuc – CSC Selimbar. Clasament: 1. Șelimbar 42 puncte, 2. Slobozia 40, 3. Hunedoara 38 (1-1), 4. Buzau 35 (1-1), 5.…

- Chindia Targoviște și-a aflat, marți, programul din play-out-ul Ligii a 2-a. Formația dambovițeana se afla in Grupa B a play-out-ului alaturi de CSA Steaua București, Concordia Chiajna, Viitorul Pandurii Targu Jiu, CSM Slatina, Progresul Spartac și CS Tunari. Sorții au decis ca roș-albaștrii sa inceapa…

- CSM Slatina si CS Mioveni au remizat, scor 0-0, in meciul sustinut sambata, pe stadionul „1 Mai“, in ultima etapa a sezonului regular din Liga 2. Gruparea olteana a acumulat 25 de puncte si nu prea va avea probleme in play-out. Cu toate acestea, tehnicianul Daniel Oprescu nu este prea bucuros ca va…

- CSM Ceahlaul Piatra-Neamț a pierdut meciul disputat astazi, 10 martie, pe terenul formației Csikszereda Miercurea-Ciuc. Gazdele au invins cu 2-0 (2-0), golurile fiind inscrise de Jelena 3 (p) și 23. Antrenorul principal Cristian Pustai a folosit urmatoarea formula de echipa: Krell-Albino (Jalba 46),…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 17-a a Ligii a II-a:CS Alexandria - CS Tunari 0-1Ceahlaul - CSC Dumbravita 2-0 CSM Slatina - CSM Resita 0-0FC Arges - Progresul Spartac 1-0 Metaloglobus - Concordia 2-0Unirea Dej - Chindia…

- Divizionara secunda CSM Slatina a anuntat rezilierea contractelor a doi dintre portari, fiind vorba despre David Dinca si Alexandru Silveanu. „De comun acord, s-a decis rezilierea contractelor. Clubul nostru le multumeste pentru activitatea depusa in cadrul echipei si le ureaza mult succes in cariera!Postul…