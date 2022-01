Stiri pe aceeasi tema

- Suntem intr-un rastimp de taina launtrica. Meditand la debutul unui Nou An, cantarind stradaniile și izbanzile din timpul ce tocmai se va scurge și indraznind a ne pregati de un nou inceput, ca printr-o naștere din nou, ingrijiți fiind a strabate reintineriți, ca și pana acum, rosturile ingaduite de…

- Departe de a fi un gen facil, recitalul, cand e bine gandit, cand are idee, expresivitate, plasticitate, este o forma de spectacol complexa, dezvaluind personalitatea, potențialul real al unui actor. Bacaul are un festival al recitalurilor actoricești, unic in țara, redefinit și intitulat, de cațiva…

- Un uscator din comuna Orbeni in care se aflau aroximativ 70 de tone de floarea soarelui a fost distrus de un incendiu, in noaptea de marti spre miercuri, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu. Interventia de stingere a incendiului a durat in jur de 7 ore, iar la actiune au participat…

- Pompierii de la ISU Bacau au intervenit in sprijinul unui pescar care a cazut din barca și nu a mai reușit sa urce inapoi. Incidentul s-a petrecut pe Lacul Galbeni, in comuna Nicolae Balcescu. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD, o autospeciala și un echipaj cu o barca pneumatica. Pescarul a fost…

- Dupa succesul colosal al cremelor BB, a caror formula a fost dezvoltata de cosmetologii germani, laboratoarele din Japonia și Coreea de Sud au inceput sa imbunatațeasca bazele pentru machiaj. Ce s-a intamplat? Un produs absolut nou, unic prin caracteristicile sale, care este prezent acum in pungile…

- Studii: Scoala nr. 19 “Alexandru Ioan Cuza” ” Bacau; Colegiul National “Ferdinand I” Bacau; Colegiul National “I.L.Caragiale” Bucuresti; Pratt Institute New York – diploma universitara; Universitatea Columbia, Scoala Postuniversitara de Arhitectura, Planificare Urbana si Conservare, New York – master;…

- Echipa organizatorica pe care pilotul de raliuri Adrian Raspopa a construit-o in mai mult de un deceniu de competiții sportive implementate la cel mai inalt nivel, se reunește in acest weekend pentru a da viața unui eveniment ciclistic desfașurat in premiera in Județul Bacau. Gentlemen’s Bacau Tour…

- Duminica de poveste in Parcul Cancicov acolo unde un numar impresionat de copii, insoțiți de invațatori, profesori și parinți au participat la cea de-a II-a ediție a proiectului „PROVOCARTE”. Elevii din 10 școli, coordonați de invațatori și profesori au expus un kilometru de fișe de lectura, un record…