- ViewSonic a prezentat recent cele mai noi produse ale sale, ce variaza de la modele care vizeaza scenarii gaming și lucru de acasa, pana la video-proiectoare pentru divertisment sau axate pe portabilitate. Din aceasta lista destul de lunga de produse ne-a atras atenția primul monitor ViewSonic 8K ColorPro…

- ATEN International, lider mondial in soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, a lansat un nou membru al familiei VE89 – VE8952. Acesta este un dispozitiv de extindere a semnalelor HDMI 4K prin intermediul rețelelor IP, cu alimentare dubla: PoE și local. La fel ca modelele…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o ușoara scadere a cazurilor noi de coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de miercuri și pana joi, in județ au fost raportate 92 de noi imbolnaviri. La raportarea de miercuri au fost 96 de cazuri. Pana astazi, 17 decembrie,…

- Un barbat, de 30 de ani, din Savinești, județul Neamț, cautat de autoritațile din Franța, a fost depistat de polițiștii din Neamț. Acesta era urmarit, la nivel internațional, pentru furt și talharie calificata. „La data de 8 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca a votat pentru dezvoltarea Romaniei, pentru ''reforme substantiale'', ''o orientare euro-atlantica clara'' a tarii, precum si pentru ''un plan de dezvoltare care sa permita saltul pe care Romania il merita''.…

- IGSU, E.ON și Delgaz Grid au lansat campania naționala „Ai grija la cea mai mare grija: siguranța copilului tau!“. Potrivit un sondaj realizat de IRES pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), unul din patru romani recunoaște ca iși lasa copiii mai mici de 10 ani nesupravegheați…

- ViewSonic a lansat doua monitoare noi, validate Pantone, din gama ColorPro VP68A: VP2768a (27 de inchi) și VP2468a (24 de inchi). Ambele asigura implicit o fidelitate ridicata a culorilor redate, moduri de afișare pentru utilizatori cu discromatopsie și conectivitate USB-C cu rol multiplu. Pantone este…

- Valeriu Gheorghita va coordona campania de vaccinare anti Covid la nivel national Anuntul a fost facut de Klaus Iohannis Medicul are 38 de ani si este absolvent al UMF Targu Mures Postdoctoratul l a efectuat in cadrul unui proiect, unde a fost implicata si Universitatea Ovidius Constanta In sectiunea…