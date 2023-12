Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Ștefan Mușoiu, Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, se afla intr-un grup de aproximativ 150 de turiști care viziteaza Israelul Ambasadorul roman in Israel, Radu Ioanid, a confirmat luni, ca in acest grup se afla și un deputat, precizand ca aceștia au programat…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila pana duminica seara, in aproape toate judetele tarii. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila duminica, intre orele 10.00 si 23.00.…

- Secretara de stat a Ministerului Familiei și Tineretului, Doina Parcalabu, a vorbit despre majorarea pensiilor. Fosta șefa a Casei de Pensii, Doina Parcalab, a spus cine va caștiga mai mult datorita noii formule de calcul: „La barbati cresterile cele mai mari sunt de pana la 30%, la femei de pana la…

- Ionuț Vintu, fiul lui Sorin Ividiu Vintu, și Diana Enache, fiica lui Adian Enache, au adus pe lume o fetița. Nașterea s-a produs in taina, pe 27 septembrie, și a fost facuta publica abia ieri, pe 4 octombrie. Tatal bebelușului este unul dintre cei doi copii ai afaceritului Sorin Ovidiu Vintu, care a…

- Baronul-arestat avea interpuși in absolut orice punct fierbinte al conducerii județului, toți fiind la mana lui. Exact ca in „famigliile” mafiei. Familia Buzatu, pana la momentul flagrantului, avea județul la picioare. Cu fiul secretar general adjunct in Guvern, cu fosta soție senator, șeful județului,…

- Condamnat in 2020 la 4 ani de detenție pentru evaziune fiscala și spalare de bani, Gruia Stoica scapat de pedeapsa. Curtea de Apel Iași a incetat procesul impotriva omului de afaceri Gruia Stoica in dosarul privatizarii societatii Transbordare Vagoane Marfa pentru ca faptele s-au prescris. Gruia Stoica…

- Sambata, 7 octombrie, de la ora 19:00, maestrul Marin Cazacu și Ansamblul Violoncellissimo vor deschide seria de octombrie a Turneului Național Violoncellissimo - Clasic la puterea a treia 2023, ediția a V-a, pe scena Ateneului Roman din București.

- Adrian Stoica și cațelul sau Hurricane au ajuns in finala emisiunii ”Americanii au talent” și au caștigat premiul cel mare. Dupa saptamani de competiție intensa, antrenorul Adrian Stoica și cainele sau, Hurricane, au fost declarați caștigatori ai sezonului 18, in finala foarte așteptata de miercuri…