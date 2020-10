Stiri pe aceeasi tema

- Alte 15 persoane au fost raportate decedate in urma ploilor torentiale care au cazut in Vietnam, ridicand bilantul victimelor inundatiilor si alunecarilor de teren din aceasta tara la 105 morti, in contextul in care 27 de persoane sunt date disparute, au anuntat marti autoritatile vietnameze, citate…

- Guvernul de la Hanoi a anuntat ca 22 de soldati sunt dati disparuti dupa ce o alunecare de teren a lovit duminica dimineata o cazarma din provincia Qang Tri din centrul Vietnamului, transmite Reuters.'Am avut inca o noapte fara somn', a declarat presei, vizibil emotionat, ministrul adjunct…

- Cel putin 46 de persoane si-au pierdut viata in timpul furtunilor si inundatiilor care s-au abatut asupra Vietnamului si Cambodgiei, tari invecinate, au precizat miercuri autoritatile din cele doua state, potrivit DPA.Autoritatile vietnameze au anuntat miercuri decesul altor 12 persoane in…

- Cel putin 46 de persoane si-au pierdut viata in timpul furtunilor si inundatiilor care s-au abatut asupra Vietnamului si Cambodgiei, tari invecinate, au precizat miercuri autoritatile din cele doua state, potrivit DPA. Autoritatile vietnameze au anuntat miercuri decesul altor 12 persoane…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte 14 au fost date disparute in provinciile din centrul Vietnamului in urma inundatiilor provocate de doua depresiuni tropicale, a anuntat luni guvernul de la Hanoi, relateaza dpa potrivit Agerpres. Pana duminica seara, au fost raportate 15 decese si 10 persoane…

- Natura se dezlanțuie in Franța și Italia. Un pompier este mort si 19 persoane sunt date disparute in cele doua țari, in urma inundațiilor cauzate de o furtuna care s-a dezlanțuit in zonele de frontiera.

- Sase persoane au murit in urma ploilor torentiale care au afectat in ultimele doua zile provinciile montane din nordul Vietnamului, au anuntat miercuri autoritatile citate de agentia DPA. Cate o persoana si-a pierdut viata in provinciile Lao Cai, Son La, Lai Chau si Thai Nguyen, in timp ce alte doua…

- O alunecare de teren produsa vineri intr-un sat din centrul Nepalului a provocat decesul a 19 oameni, conform unui nou bilant stabilit duminica de autoritati, care si-au pierdut speranta de a mai gasi supravietuitori printre celelalte 19 persoane date disparute, informeaza agentia AFP potrivit Agerpres.…