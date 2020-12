Vietnam - Cel puţin cinci morţi şi o persoană dată dispărută în urma inundaţiilor Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au afectat in ultimele trei zile centrul Vietnam, au anuntat marti autoritatile, relateaza DPA.



Printre victime se numara un barbat si cele doua fiice ale sale, in varsta de 8, respectiv 11 ani. Ei au fost luati de ape luni seara, in timp ce traversau un parau, a anuntat comitetul national pentru operatiuni de cautare si salvare. Corpurile lor au fost gasite la aproximativ un kilometru distanta.



Autoritatile din provincia Lam Dong au gasit trupul uneia dintre doua turiste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

