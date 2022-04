Stiri pe aceeasi tema

- Agentia NAtionala de Transplant (ANT) anunta, vineri, o prelevare de organe la Spitalul Judetean Baia-Mare, de la un pacient de 51 de ani. Au fost transplantate organe la patru pacienti. ”Si azi, bunavointa unei familii, care a fost de acord cu donarea de organe si tesuturi, alaturi de profesionalismul…

- Mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Bucuresti si Cluj au prelevat ficatul, rinichii, cornee si os de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 66 de ani, internat i

- Un pacient in moarte cerebrala va salva viața mai multor persoane, dupa ce organele sale au fost prelevate de medici din Cluj, Targu Mureș și București. Rinichii sai se afla acum la Institutul de Transplant Renal din Cluj.

- Baietelul de doi ani cazut de la etajul al treilea al unui bloc din Botosani, in urma cu aproape doua saptamani, a fost declarat decedat de catre medici. Parintii sai au fost de acord cu transplantul organelor sanatoase catre alti copii aflati pe listele de asteptare, unul dintre ei fiind un copil de…

- Doi oameni au fost salvați sambata grație unei familii de bihoreni care au acceptat donarea de la ruda lor, dar anul acesta puteau fi salvați mai mulți bolnavi daca nu se refuza prelevarea de organe.

- Medicii Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au prelevat organele unui barbat aflat in moarte cerebrala și au fost donate altor doi bolnavi care au primit o noua șansa la viața.

- Prelevarea de organe de la pacienți aflați in moarte cerebrala inseamna o noua șansa la viața poate chiar pentru șase sau șapte alte persoane. Totul depinde de refuzul sau de acceptul familiei posibilului donator, dar și de munca echipei medicale care lucreaza in Terapie Intensiva, care identifica la…

- Medic roman: A castigat frica si neincrederea in evolutie si progres. S-au pierdut vieti care puteau fi salvate Medic roman: A castigat frica si neincrederea in evolutie si progres. S-au pierdut vieti care puteau fi salvate La finalul ultimei garzi din acest an, medicul Amin Zahra de la Timisoara a…