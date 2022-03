Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Ucraina, mama a doua fete, a fugit din Harkov, al doilea oraș al țarii, și s-a refugiat in Romania, ajungand la București. Aceasta a relatat ca in Rusia sau Crimeea, oamenii nu cred ca Ucraina este atacata.”Un var din Crimeea (regiune ocupata de ruși in 2014) m-a invitat sa stau la…

- Unii dintre refugiati au ajuns in aceste zile in Gara de Nord, locul de tranzit de unde sunt preluati si merg spre alte tari europene sau raman in Romania. Speriati, infometati si cu lacrimi in ochi vor sa se intoarca acasa. In tara lor.

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- O coloana de vehicule militare ruse se indreapta spre capitala Kiev, care a fost bombardata toata noaptea trecuta. Convoiul de vehicule are circa 64 de kilometri, potrivit imaginilor din satelit. Nu doar Kievul a fost tinta rachetelor in timul noptii, ci si Harkov. Al doilea oras ca marime al Ucrainei…

- Tot mai mulți maramureșeni iși ofera gratuit casele pentru a adaposti familii de ucraineni care au fugit din calea unui razboi pe care ei nu l-au cerut sau vrut. Pe rețelele de socializare sunt tot mai des postate anunțuri legate de acest gen de ajutor oferit de maramureșeni din Maramureșul Istoric.…

- Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați.