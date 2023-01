Transportatorul national de energie electrica Transelectrica a fost obligat de Centrul de Arbitraj de la Viena sa-i plateasca lui Oleg Burlacu, fost membru al Consiliului de Supraveghere care a fost revocat prin Hotararea AGA nr. 4/2021, compensatii de 792.132 lei in baza contractului de mandat incheiat in aplicarea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 9/28.09.2020, suma bruta la care se adauga accesorii si cheltuieli de judecata. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie. ”In completarea raportului curent diseminat in data de 25 februarie 2022 si a Materialului informativ AGA…