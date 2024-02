Videourile și jocurile la copiii mici, rețelele sociale la adolescenți. Cu ce își ocupă timpul generația tânără? O ancheta Salvați Copiii vizeaza comportamentului copiilor și al adolescenților in ceea ce privește consumul de conținut din mediul online. Printre ce au gasit cei care au desfașurat cercetarea este ca micuții pana in 5 ani se uita la videouri pe internet, insa focusul trece repede la rețelele sociale, in intervalul 5-10 ani. O treime dintre adolescenți stau intre 4 și 6 ore online, iar undeva la 14% stau mai mult. Riscurile sunt mari: de la bullying la jigniri și posibilii pradatori din online. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

