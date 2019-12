Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Marian Preda este noul rector al Universitatii din Bucuresti, potrivit unor surse citate de Hotnews.ro. Dupa numararea voturilor in al doilea tur de scrutin, Preda a obtinut 637 de voturi din cele 1.103 exprimate, ceea ce inseamna 57%.

- Muftiul comunitații musulmane din Romania, Iusuf Murat, a declarat pentru HotNews.ro ca Abigail Rupp, adjunctul ambasadorului SUA la București, era invitata la evenimentul „Saptamana Nașterii Profetului Muhammed”, iar Consulatul Turciei la Constanța cunoștea acest lucru. Muftiu ii contrazice, astfel,…

- Cu prilejul Zilei Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au executat misiuni in teatrele de operatii vor fi organizate luni, 11 noiembrie, ceremonii militare si religioase.Activitati similare vor avea loc si la mormintele si monumentele inchinate sacrificiului…

- Bianca Dragușanu traiește pe picior mare. Vedeta de televiziune are parte de o cariera de succes, un barbat pe care multe femei și l-ar dori, dar și o viața de lux, la propriu vorbind. Focoasa blonda se deplaseaza prin București cu un bolid extrem de scump.

- Diplomatul roman Cornel Feruta, director interimar al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), și ambasadorul argentinian Rafael Grossi au ramas in cursa pentru șefia instituției, care a lansat luni procedura de alegere a unui nou director general care se ocupa in special de controlul…

- Cele mai mari si mai internationalizate universitati ale tarii protesteaza impotriva proiectului MEN – ARACIS de clasificare a universitatilor si de ierarhizare a programelor de studii de licenta. Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) si Universitatea din Bucuresti (UB) au luat act de o…

- ​Premierul Viorica Dancila susține ca Dan Nica, care a fost propus comisar european, nu a fost respins de Ursula von der Leyen, președinta aleasa a Comisiei Europene. „Nu a fost respins. Eu respect foarte mult presa. Atunci când se vine cu informații false nu mai ofera un grad mare…

- Aproape 15.500 de someri erau inregistrati la nivelul Capitalei in luna august, peste jumatate dintre ei fiind femei, arata datele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti, publicate joi.Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 1,30% in Bucuresti,…