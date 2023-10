(VIDEO)Manifestaţie pro-palestiniană în SUA. Manhattan, scena unor proteste tensionate New York, unde traiesc aproximativ doua milioane de evrei si sute de mii de musulmani, este scena unor proteste tensionate ale unor americani si rezidenti pro-palestinieni, dar si ale celor care sustin Israelul. Cateva sute de manifestanti pro-palestinieni, ostili Israelului, s-au adunat luni in inima Manhattanului, cerand SUA sa inceteze ajutor acordat aliatului lor din Orientul Mijlociu, transmite AFP. Persoane de toate varstele, adunati in fata consulatului general israelian, fluturau steaguri palestiniene si pancarte cu lozinci impotriva statului evreu. In spatele barierelor de securitate… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

