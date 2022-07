Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Ucrainei au prezentat un film cu descinderea pe Insula Șerpilor, dupa ce teritoriul din Marea Neagra a fost recucerit de la Rusia. Imaginile arata un comando complex care a descins pe insula bombardata in noaptea dintre 30 iunie spre 1 iulie. Intr-una dintre secvențe se poate observa…

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski trage un semnal de alarma, intr-un discurs in Parlamentul din Luxemburg, si informeaza Occidentul ca armata rusa a cucerit 20% din teritoriul Ucrainei, care se afla sub autoritate straina, in timp ce confruntari armate fac ravagii in Donbas, mai ales la Sievierodonetk,…

- Fortele navale din Rusia vor permite trecerea navelor de cereale catre Marea Mediterana daca Ucraina va elimina minele din apele sale de coasta, a declarat, marti, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Este crucial ca reprezentantii Ucrainei sa curete apele de coasta de mine. Daca aceasta problema…

- Bombardamentele rusesti fara incetare impotriva combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, oras-port din sud-estul Ucrainei aflat in prezent aproape complet sub controlul fortelor ruse, ar fi putut sa provoace o scurgere grava de hidrogen sulfurat in Marea Azov, o substanta extrem de poluanta, trage…

- Statele Unite considera ca Rusia va viza rutele folosite pentru transporturile de armament, potrivit unui oficial din domeniul apararii, intr-o incercare de a incetini aprovizionarea Ucrainei cu arme americane si de la tarile aliate, relateaza CNN. Fortele ruse nu au lovit frecvent tinte in miscare,…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…